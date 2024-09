Acusado de matar a companheira no início deste ano, em Montenegro, no Vale do Caí, Alexsandro Alves Gunsch será julgado pelo Tribunal do Júri. A decisão, desta quarta-feira (28), é da juíza Débora Vissoni, da primeira Vara Criminal. Ainda não há data marcada para o julgamento, e a defesa diz que vai recorrer.