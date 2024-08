“A gente sonha praticamente todas as noites com ela”, diz pai de personal trainer morta em Montenegro há seis meses

Na madrugada de 26 de janeiro, o professor aposentado Davi Rodrigues da Silva, 71 anos, despertou com o movimento de policiais militares e vizinhos. Em frente à residência da família, em Montenegro, no Vale do Caí, depositado na calçada, sob um cobertor, estava o corpo da filha Débora Michels Rodrigues da Silva, 30 anos. O companheiro, Alexsandro Alves Gunsch, 48, de quem a personal trainer estava em processo de separação após relacionamento de 11 anos, havia abandonado Debby, como era chamada, sem vida ali.