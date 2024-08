A Justiça marcou para 15 de agosto o júri de Douglas Henrique Silva dos Santos, 30 anos. Ele é acusado pelo assassinato de Idoberto Patrício da Rocha, 51, ocorrido em 12 de março de 2022, em Ivoti, no Vale do Sinos. A sessão ocorrerá a partir das 9h, no fórum da cidade, presidida pela juíza Caroline Zanotelli.