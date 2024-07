O tribunal do júri em Cachoeirinha condenou, em sessão concluída na madrugada desta quinta-feira (11), homem apontado como líder de uma facção a 13 anos e seis meses de prisão pelo homicídio qualificado e ocultação do cadáver de Nicolle Brito Castilhos da Silva. Com 20 anos à época dos fatos, a modelo foi assassinada em 2017.