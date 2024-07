Com 95% das galerias concluídas, novo Presídio Central deve voltar a receber presos em 2025

O pior presídio do Brasil não existe mais. Ou, ao menos, não fica mais na capital gaúcha. Do antigo Presídio Central — hoje chamado de Cadeia Pública de Porto Alegre — restam memórias e algumas paredes. Desocupada, a prisão, que já abrigou 5 mil encarcerados em seu período crítico, teve os históricos pavilhões demolidos, e nove módulos construídos no lugar. Com 95% das obras concluídas, a expectativa é de que até o começo do ano que vem a cadeia volte a receber presos.