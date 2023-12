O Presídio Central, na zona leste de Porto Alegre, foi totalmente desocupado para a sequência da construção de novas galerias no local. As transferências desse último grupo se iniciaram no dia 21 de novembro e se dividiram em etapas, até a última na terça-feira (5), totalizando 896 apenados removidos. Desde a primeira operação em 2022, foram transferidas 1.980 pessoas privadas de liberdade da unidade prisional. Os presos foram encaminhados principalmente para a Penitenciária Estadual de Charqueadas 2, recentemente inaugurada.