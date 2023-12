A nova penitenciária de Charqueadas completa uma semana de funcionamento, nesta segunda-feira (4), sob críticas. No espaço, que foi prometido pelo governo do Estado como ganho ao sistema carcerário gaúcho, apenados relatam que vêm recebendo comida estragada e que não há alternativa para o forte calor visto no RS nos últimos dias. Higiene precária e supostas agressões também permeiam as falas dos primeiros presos da Penitenciária Estadual de Charqueadas (PEC) II.