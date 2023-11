Depois de um mês de incertezas, o governo do Estado confirmou o resultado do leilão para construir o primeiro presídio administrado pela iniciativa privada no Rio Grande do Sul, em Erechim. A empresa paulista Soluções Serviços Terceirizados, que chegou a ser considerada desclassificada, reverteu a decisão e foi anunciada vencedora da disputa.