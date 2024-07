Julho de 1994 Notícia

Do Presídio Central ao Plaza São Rafael, relembre os 30 anos do motim que parou Porto Alegre

As 48 horas de perseguições, fugas e tiroteios pelas ruas da Capital ficaram marcadas na história como a maior rebelião do sistema penitenciário gaúcho. Na tentativa de escapar do cerco, Dilonei Melara, Celestino Linn e Fernando Dias foram parar, de táxi, no hall do tradicional hotel do Centro Histórico, palco final da ação que terminou com um policial e quatro criminosos mortos

07/07/2024 - 22h01min Atualizada em 09/07/2024 - 14h55min