Investigação Notícia

Justiça converte em preventiva a prisão da mãe investigada por morte de bebê em Canoas

Mulher foi flagrada no começo da semana deixando corpo da menina recém-nascida em lata de lixo no sanitário de um prédio comercial no centro do município metropolitano. Segundo delegado, ela revelou ter realizado o parto sozinha e disse que a gestação era indesejada. Polícia aguarda a emissão do laudo definitivo de necrópsia

28/06/2024 - 22h14min Atualizada em 28/06/2024 - 22h18min