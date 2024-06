Um homem foi encontrado com marcas de tiros e queimaduras, na madrugada desta sexta-feira (28), no bairro Cascata, na zona sul de Porto Alegre. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na Rua da Represa por volta de 0h16min. A vítima foi identificada como Evandro Velasque Vargas, de 42 anos.