Homicídio no Litoral Notícia

Polícia procura suspeito de matar vizinho durante briga por causa do barulho

Suspeito está foragido desde o começo do mês, quando teria assassinado morador de condomínio a tiros depois de discussão, em Capão da Canoa. Câmeras mostraram o homicídio e a fuga do suspeito, que deixou o local com uma bicicleta e uma espingarda. Delegado afirma que o homem é perigoso e pede que seu paradeiro seja denunciado às autoridades

27/06/2024 - 21h21min Atualizada em 27/06/2024 - 21h23min