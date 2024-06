Uma confraternização entre amigos acabou em homicídio num condomínio de Capão da Canoa, no litoral norte do Estado. A vítima foi Roberto Martins Silveira Júnior, 25 anos, que bebia com amigos durante a madrugada de domingo (2). Segundo a polícia, ele foi baleado diversas vezes por um vizinho, que teria se incomodado com o barulho do grupo.