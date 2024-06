“Não tenho nem como enterrar a minha filha”, diz mãe de mulher desaparecida há quase cinco meses em Sapucaia do Sul

Há quase cinco meses, Jéssica de Oliveira, 30 anos, deixou a casa onde vivia em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. A mulher, mãe de um menino de cinco anos, dirigia um Polo branco, adquirido havia pouco tempo. O veículo foi encontrado no dia seguinte, incendiado em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Depois disso, ela nunca mais foi localizada e nem entrou em contato com a família, que aguarda por respostas sobre o paradeiro dela. O desaparecimento segue sob investigação da Polícia Civil.