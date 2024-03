Há um mês, parentes de Jéssica de Oliveira, 30 anos, buscam respostas sobre o paradeiro da mulher, que desapareceu após sair de casa, em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. Mãe de um menino de cinco anos, ela vivia com o filho e uma irmã caçula. O veículo dela foi encontrado incendiado no dia seguinte após o sumiço, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A família acredita que a mulher tenha sido assassinada. O caso é investigado pela Polícia Civil.