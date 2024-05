O ex-policial militar Ronnie Lessa, preso desde março de 2019, disse que aceitou matar a vereadora Marielle Franco (PSol) e o motorista Anderson Gomes, no dia 14 de março de 2018, com a promessa de muito dinheiro e da chefia da milícia do Rio de Janeiro. O depoimento do matador de aluguel foi revelado pelo Fantástico neste domingo (26), que teve acesso exclusivo à delação.