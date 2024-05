A Justiça condenou a nove anos de prisão Alberto Otavio Deluchi, 71 anos, homem que se diz médium, pelo estupro de uma mulher, enquanto ela estava hospitalizada em Porto Alegre. O abuso, segundo a vítima, aconteceu no ano de 2017, durante o recebimento de um suposto “passe”, no período em que ela realizava tratamento contra câncer no estômago. Em agosto do ano passado, o caso foi mostrado em reportagem do Grupo de Investigação da RBS (GDI). A defesa de Deluchi pretende recorrer.