Nos primeiros 90 dias de 2024 foram registrados em Caxias do Sul seis casos de estupro. No mesmo período do ano passado foram 14, o que representa uma queda de 57%. Mas, segundo a Polícia Civil, essa diminuição não significa que os casos reduziram, já que a situação pode estar atrelada à subnotificação, ou seja, o crime acontece mas a pessoa não denuncia por diversos motivos, como medo. Em todo o ano passado, foram registrados 72 estupros de mulheres e menores de idade.