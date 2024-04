Em três meses, de janeiro a março de 2024, oito homens foram presos por estupro de vulnerável em Caxias do Sul. Eles são acusados de abusar sexualmente de nove crianças ou adolescentes, uma vez que um deles cometeu o mesmo crime contra duas vítimas. No mesmo período de 2023 foram registradas três prisões na cidade. Como na maioria das vezes, o abusador está dentro de casa, no mesmo núcleo familiar, tem vínculo com a vítima, ou ainda é conhecido da família ou há subnotificação dos casos, o que significa que muitos crimes sequer chegam a ser denunciados à polícia.