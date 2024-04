Nos três primeiros meses deste ano, em média, seis mulheres procuraram a polícia por dia no Rio Grande do Sul para relatar um caso de estupro. Ou seja, um registro do crime sexual foi realizado a cada quatro horas. Foram 559 ocorrências entre janeiro e março. No comparativo com o mesmo período de 2023, quando foram 739, houve redução de 24,3% nos números. Os indicadores de violência contra a mulher são da Secretaria da Segurança Pública do Estado.