Gramado conta, a partir desta sexta-feira (12), com uma Sala das Margaridas, espaço especializado no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. Ela ficará no prédio da Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), que está em funcionamento desde o final do ano passado, mas será inaugurado oficialmente nesta tarde com a presença do vice-governador Gabriel Souza (MDB).