Um dia antes de embarcar com família e amigos para uma viagem de verão no sul do Estado, Evandro (nome fictício), 35 anos, só precisava acertar alguns detalhes: onde iria retirar a chave da casa alugada e quando faria o restante do pagamento da estadia no local. Ao mandar mensagem ao "proprietário" do imóvel, com quem já tinha firmado contrato, foi imediatamente bloqueado.