A Polícia Civil de Campo Bom verificou a inexistência de registro sobre o embarque em viagem rodoviária, entre o Vale do Sinos e a capital paulista, em nome do trabalhador da construção civil Eules da Silva Santos, 22 anos. O piauiense, que atuava em uma obra na cidade e teria se envolvido em desentendimento com colegas de alojamento, não dá notícias de seu paradeiro desde 20 de fevereiro.