Considerado dedicado e amoroso com a família, o trabalhador da construção civil Eules da Silva Santos, 22 anos, não manda notícias à esposa, que o espera no Piauí, desde 20 de fevereiro. O comportamento incompatível com os hábitos do jovem levou familiares, residentes na pequena Joaquim Pires, município localizado a cerca de 240 quilômetros de Teresina, com menos de 14 mil habitantes, a registrar seu desaparecimento no Vale do Sinos.