Jovens, vestidos como adolescentes, com roupas de grife, andando à vontade pelos condomínios. É assim que uma quadrilha se comporta com intuito de ingressar sem levantar suspeitas em prédios de áreas nobres e furtar joias, relógios, dólares e outros itens de valor. Os criminosos se passam por parentes dos proprietários e ludibriam a segurança para cruzar pela portaria e ingressar nos residenciais. Os alvos dos criminosos são produtos que não podem ser rastreados. O grupo especializado em furtos vem agindo em Porto Alegre e está no radar da Polícia Civil.