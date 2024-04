Nos últimos dois anos, a Polícia Civil buscou identificar quem eram os criminosos que vinham atacando residências em áreas nobres de Porto Alegre. No caso mais recente, em fevereiro, durante o feriado de Carnaval, os bandidos roubaram cerca de R$ 2 milhões em joias de uma casa, no bairro Boa Vista. No último sábado (13), os policiais conseguiram interceptar os suspeitos de integrarem o grupo, após uma perseguição pela freeway. A quadrilha, segundo a polícia, era de São Paulo e viajava ao Rio Grande do Sul para cometer os assaltos.