A família de Jéssica de Oliveira, 30 anos, está aflita desde o início de fevereiro em busca de informações sobre o seu paradeiro. No dia 1º daquele mês, Jéssica foi vista pela última vez, após sair de sua casa em Sapucaia do Sul. No dia seguinte, seu carro foi localizado incendiado em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Desde então, ela nunca mais foi encontrada.