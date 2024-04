Na madrugada desta sexta-feira (26), dois homens de 24 anos foram presos com 50kg de maconha na Avenida Moreira Paz, em Vacaria. Os policiais rodoviários federais faziam patrulhamento de rotina pela BR-116 e, ao passarem por um Polo prata, emplacado em Joinville (SC), pediram que o motorista parasse. Ele desobedeceu a ordem e seguiu em direção à área central do município. Na Avenida Moreira Paz, o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore. No porta-malas do Polo foram localizados 50kg de maconha.