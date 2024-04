A reação de um empresário em Cachoeira do Sul, ao ver sua joalheria sendo alvo de mais um assalto, impediu que o roubo se concretizasse nesta sexta-feira (5). O fato aconteceu pouco antes do meio-dia (horário da filmagem está desajustado), quando trabalhadores já se preparavam para o fechamento do intervalo para almoço. Câmeras da loja filmaram a ação dos criminosos desde a chegada a pé, pela calçada, até a entrada de um deles, que sacou revólver a anunciou a intenção de roubar.