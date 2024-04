A informação de que um sítio estaria sendo usado para armazenamento e distribuição de maconha por uma facção criminosa em São Leopoldo, no Vale do Sinos, foi confirmada pela Polícia Civil durante uma operação no local. Parte da droga estava escondida nos fundos da propriedade, enterrada dentro de sacos e tonéis. Foram apreendidos ao todo 41 quilos de maconha e um homem de 27 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas.