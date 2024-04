Entre a tarde e a noite desta quarta-feira (24), a Brigada Militar (BM) prendeu três pessoas, com idade entre 26 e 28 anos, entregando drogas em Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Somados, os entregadores tinham mais de 140 porções de drogas e R$ 10 mil. A ação em Caxias foi comandada pelo 4º Batalhão de Choque no bairro Marechal Floriano e, em Bento, a equipe do 3ª Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) fez a prisão no Centro.