Na última semana, a Operação Escafandria da Polícia Federal mirou uma organização criminosa especializada em remeter drogas para o Exterior por via marítima. O Porto de Rio Grande, assim como o de Paranaguá, no Paraná, era utilizado pelo grupo, segundo a investigação, como local para inserção dos entorpecentes por mergulhadores nos cascos dos navios. Essa é uma estratégia que vem sendo usada pelos traficantes para tentar driblar a fiscalização. Nos últimos três anos, duas toneladas de cocaína foram apreendidas no porto localizado no sul do RS.