A Polícia Civil realiza uma operação em Alvorada de combate ao tráfico de drogas. A ofensiva deflagrada nesta quinta-feira (25) é da 2° Delegacia do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc). Os mandados têm como alvo um grupo criminoso da zona leste da Capital, que também atua no município da Região Metropolitana, e são cumpridos no bairro Sumaré. A operação integra uma ação nacional organizada pelo Ministério da Justiça, para combater o narcotráfico.