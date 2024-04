"Estão pagando R$ 15 mil para colocar fogo no teu estabelecimento". A ameaça está gravada em um vídeo que chegou ao conhecimento da Polícia Civil de Canoas. Na imagem, um criminoso, que não mostra o rosto, manuseia uma arma de alto poder de fogo, um fuzil de calibre 556. O bandido, segundo a polícia, faz parte de uma facção que extorquia comerciantes e profissionais do sexo no município da Região Metropolitana. O grupo é alvo de uma operação na manhã desta terça-feira (23).