Os dois servidores da prefeitura de Alvorada presos na Operação Conexão, da Polícia Civil, deflagrada na última quinta-feira (14), foram soltos no final de semana por decisão do Tribunal de Justiça (TJ). Eles são suspeitos de ter atuado no suposto direcionamento de contratação da empresa Smart Tecnologia em Comunicações para implantação de rede de fibra óptica no município.