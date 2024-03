A Polícia Federal (PF) afirmou nesta quarta-feira (6) que quer a disponibilização, por meio do Poder Judiciário, de uma certidão de antecedentes criminais nacional para aprimorar o processo de liberação de armas e "evitar a burla do sistema de controle" no país. Hoje, o fornecimento dos documentos é descentralizado, com cada tribunal emitindo sua certidão de forma separada e independente.