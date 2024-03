Às vésperas do aniversário de 90 anos, o ex-vereador José Wilson da Silva foi assassinado a tiros na noite de 10 de dezembro de 2021. Encerrou-se ali a trajetória do ex-exilado, presidente da Associação dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos do Rio Grande do Sul. O cenário do crime foi a casa onde ele vivia, na Rua Paissandu, no bairro Partenon, na zona leste de Porto Alegre. O caso, que inicialmente foi tratado como um assalto com morte, teve reviravoltas, e resultou na acusação da companheira do político. Pouco mais de dois anos depois, a Justiça está perto de definir se a mulher e outros três réus irão a júri pelo homicídio.