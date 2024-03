A ação de uma quadrilha que praticava roubos de carga de cigarro no RS era facilitada por ao menos um ex-funcionário de uma empresa do ramo, de acordo com a Polícia Civil. A investigação aponta que o suspeito, preso na operação desta terça-feira (5), trabalhava como motorista da BAT Brasil, anteriormente conhecida como Souza Cruz, mas fornecia informações privilegiadas e contribuía para os assaltos. O nome não foi divulgado pela polícia.