A Polícia Penal do Rio Grande do Sul conduziu, nesta sexta-feira (2), operações em três unidades prisionais, culminando na apreensão de 75 celulares. Essas ações, que tiveram início na quarta-feira (31), integram a terceira fase da Operação Mute, promovida pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen). O propósito principal é combater a comunicação ilícita do crime organizado e contribuir para a redução dos índices de violência em todo o território nacional.