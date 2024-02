O novo presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), desembargador Alberto Delgado Neto, presidia até o ano passado o Conselho de Informática Judiciária (Coninf). E isso explica uma de suas maiores preocupações, a de que o Judiciário gaúcho jamais volte a enfrentar uma crise como a ocorrida em 2021. Em abril daquele ano, um ataque hacker paralisou parte das atividades e dificultou acesso a cerca de 2 milhões de processos, além de causar atrasos em audiências.