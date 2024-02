Dez dias após o crime, forças de segurança do Estado ainda não divulgaram respostas sobre o assassinato de Sarah Silva Domingues, 28 anos, em Porto Alegre. A estudante da UFRGS fazia um trabalho de faculdade na Ilha das Flores, no bairro Arquipélago, no último dia 23, quando foi baleada por engano em um ataque.