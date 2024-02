Os quatro criminosos que atacaram a agência do Banrisul de Amaral Ferrador, no sul do RS, na manhã de quarta-feira (7), já foram identificados pela Delegacia de Roubos do Departamento de Investigações Criminais (Deic). O bando, no entanto, ainda é procurado em uma área de mata em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo.