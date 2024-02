Um empresário brasileiro que mora em Montevidéu, no Uruguai, e controla um grupo de empresas com sede em Santana do Livramento, foi o principal alvo de operação da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (7). Segundo a investigação, essas empresas movimentaram R$ 15 bilhões entre 2019 e 2023 de forma irregular. Ele já havia sido alvo de operação em março de 2023.