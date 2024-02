Em coletiva de imprensa neste domingo (18) em Adis Abeba, capital da Etiópia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abordou a fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró. De acordo com o chefe do Executivo, "aparentemente houve conivência de alguém do sistema" nesse incidente. As informações são do portal g1.