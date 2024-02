O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, se pronunciou nesta quinta-feira (15), em entrevista coletiva, em Brasília, sobre a fuga dos dois presos do penitenciária de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele anunciou medidas que serão tomadas para evitar novos casos, entre elas, construção de muralhas e chamamento e nomeação de 80 policiais penais federais que já foram aprovados em concursos públicos.