O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, vai a Mossoró neste domingo (18) para acompanhar as investigações e as buscas pelos dois detentos que fugiram do presídio federal de segurança máxima sediado no município do Rio Grande do Norte. A informação foi divulgada pelo Ministério da Justiça neste sábado (17). As informações são do g1.