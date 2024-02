Duas semanas após assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o ministro Ricardo Lewandowski tenta evitar a primeira crise da gestão com medidas duras para lidar com a fuga de dois criminosos da penitenciária federal de Mossoró (RN). À primeira vista, poderia ser apenas mais uma falha no caótico sistema prisional do país. Mas trata-se de algo inédito na estrutura federal, criada em 2006 para ser um exemplo de segurança, e até hoje sem registros de fuga.