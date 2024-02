O policial militar Jonatan André Baranoski Tonin foi condenado, nesta quinta-feira (15), pela morte do engenheiro civil Vilmar Mattiello, na zona sul de Porto Alegre, em janeiro de 2016. O julgamento foi promovido na 2ª Vara do Júri do Foro Central e presidido pela juíza Lourdes Helena Pacheco da Silva. Cabe recurso da decisão por parte da defesa.