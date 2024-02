Os quatro policiais militares envolvidos na prisão de um motoboy negro após ser agredido por um homem branco, no sábado passado (17), em Porto Alegre, foram ouvidos na tarde desta quinta-feira (22), em sindicância aberta pela Brigada Militar (BM). As audiências se iniciaram às 14h, na sede do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) da Capital, e cada policial teve entre 30 e 40 minutos para falar.