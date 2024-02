Em uma epidemia de casos, o Rio Grande do Sul registrou aumento de mortes violentas em janeiro deste ano. O cenário se repetiu em grandes cidades gaúchas, distribuídas em diferentes regiões do Estado: no Norte e no Sul, passando pela Serra, e regiões Central e Metropolitana. O avanço do número de assassinatos — principalmente em Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Canoas — acende um alerta nas forças de segurança, que prometem repressão e resposta rápida aos casos.